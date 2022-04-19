桃園航空城啟動招商，首波優先產專區合計九筆、約52公頃土地釋出標售招商，總規模超過300億元，19日舉辦招商說明會，吸引包括星宇航空、大聯大、臻鼎、寶倉物流、創奕能源、鴻海、臺灣準時達物流等160位潛在投資廠商到場，也有三成左右為開發商，桃園市經發局指出，土地標售底價將於4月22日正式公告後公布。

桃園航空城已進入實質招商程序，此次桃園航空城竹釋出標售的優先產專區土地，篩選上以臨既有幹道、較少地上物、已有水電管路為原則，包含桃園市政府50公頃、民航局2公頃土地，以紓解產業用地不足。

其中，西側六筆土地鄰近國道二號，將以生技、綠能產業、5G智慧製造、國產物流為主，各標土地面積在2,269～9,339坪；東側三標鄰近國一甲線，土地面積較大，各標土地面積在2.5至5.7萬坪間，分別鎖定航空輔助、國際物流、5G智慧製造產業，使用分區均為產四土地，建蔽率70％、容積率320％。

航空城優先產專區土地標售採三階段審查，包括初期的資格審查；第二階段由評選委員會針對投標廠商的投資計畫審查，投資計畫評分項目包含對桃園產業發展貢獻及須符合綠能低碳，含再生能源設置構想及綠建築規劃等；第三階段價格標，則依價高者得標方式，完成決標。

該案預計在4月22日正式公告後，二個月的備標期，預計7月進行審查作業，8月與得標廠商簽約，2023年6月用地點交，同時要求廠商進行實質開發，並確認廠商至少三年開發三成得標面積、且取得建築執照後，才可獲得產權。