鑄件大廠永冠-KY3月出貨及營收因大陸上海及港口進行防疫管控而受影響，不如原先預期。最近大陸疫情封管措施並未大幅鬆綁，永冠4月外銷出貨也受波及，4月出貨挑戰16,000噸以上，全年出貨上看20萬噸目標不變。

永冠3月出貨噸數13,652噸，月成長47.74％，年減18.52％；3月合併營收6.80億元，月增47.48％、年減10.82％。永冠第一季出貨噸數37,247噸，季減32.1％、年減退22.5％；第一季合併營收18.13億元，季減幅26.7％、年減退18.3％。第一季再生能源類營收占比33.8％、注塑機營收比重32.4％、產業機械營收占比達33.8％。

永冠表示，3月營收及出貨量不如預期，主要受到中國上海市以及港口進行防疫管控，影響到長三角區域運輸量能所致。永冠期待在中國上海市周邊防疫政策放寬後，4月出貨可望回歸到16,000噸以上。