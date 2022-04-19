筆電鏡頭大廠先進光（3362）18日意外箭指久禾光電（6498），揚言將對久禾光電及其董事長王世岳提起侵權訴訟，求償金額恐超出1億元，儘管久禾光趕在開盤前就公告，強調「目前公司運作一切正常，營運及財務皆未受任何影響」，但股價依然不支倒地，開盤才十分鐘就被摜壓到30元，跌幅達17.35％。

光學鏡頭廠再掀專利保衛戰，先進光18日向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，指控久禾光電有侵權之嫌，主張久禾光電產銷的薄型筆記型電腦用三片式及四片式光學鏡頭各系列產品，侵害了先進光所有之中華民國第I572888、I561850、I546561及I580996號光學成像系統發明專利權。

先進光表示，公司已提起專利侵權訴訟，請求停止侵害、銷毀侵權產品等，及連帶賠償金新台幣1億元（僅表明請求最低金額，擬於法院調查損害賠償後擴張請求金額），另為保護公司智慧財產權及維護全體股東權益，亦已委任律師進行訴訟。

針對先進光提起專利告訴案，久禾光表示，公司目前尚未收到書面文件，未能得知具體事由。待收到法院公文後，將與律師研議後續事宜。並強調，目前公司運作一切正常，營運及財務皆未受任何影響。