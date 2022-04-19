北市昨日開始在信義區試辦輕症確診居家照護，台北市長柯文哲昨也宣布，將於今日在中正區、大同區試行，但卻遭議員質疑沒有SOP，造成里長困擾，北市議員應曉薇指出，市長昨天臨時宣布，今天中正、大同區上路，是否可以提早公佈，不然將會造成里長慌亂。對此，北市衛生局長黃世傑證實，本周五前12行政區將會全部上線。

北市議員許淑華質疑，12區試辦關懷中心，民眾只記得住1999這支電話，現在12行政區關懷中心又有專線，民眾很難記得住，最後業務還是回到里長身上；北市衛生局指出，昨天信義區開始試辦，北市府也會開會檢討，目前包含昨日信義區共有11名個案，都是陰轉陽的案例。

此外，北市議員潘懷宗也提出，居家照護病情變化，誰去處理後送？是否會造成社區擴大感染？潘懷宗直言，把確診個案留在社區內，有很多問題，風險變大且不能出人命。

衛生局說，本土輕症在家照護確診是一人一室，如果有同住家人可以幫忙通報，並且有跨局處合作，也有關懷組做關懷。

潘懷宗也痛批，信義區先試辦亂成一團，士林北投區何時開始？黃世傑說，目前沒有很明確哪天，但要看疫情變化，周五前可能全部上線；北市聯合醫院總院長璩大成則指出，有表訂區域，也有變化可能。

璩大成則說，表訂的順序為萬華文山內湖南港北投；接著是中山松山大安士林，但順序還是會視確診人數來做變化。