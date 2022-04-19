桃園市陳姓男子去年3月與莊姓友人相約喝酒聊天，豈料發生口角爭執後，陳男竟拿刀揮砍莊男，莊男當場肺臟被刺穿死亡，陳男棄之不顧，清理凶刀逃逸，事後審理時陳男竟辯稱沒殺人意圖，甚至想用酒醉、精神疾病試圖脫罪，法官依其當下表現和病歷紀錄戳破謊言，重判有期徒刑14年6月，可上訴。

桃園地院審理，21歲的陳男與莊男相約在中壢區興仁路李姓友人店內喝酒，莊男請陳男幫忙辦貸款而發生口角，2人在馬路上扭打，陳男竟從廚房中拿出生魚片刀，朝莊男背、胸部揮砍數刀，其中1刀刺穿肺臟，陳男還不忘清洗凶刀並將其藏在機車置物箱後逃逸，莊男因大量出血死亡。陳男事後辯稱沒有殺人意圖、只向莊男揮砍1刀，並以飲酒過多，辨識能力受酒精影響、稱有精神疾病盼減刑。

桃院表示，勘查監視器畫面發現，陳男以優勢體型控制莊男後，短時間向莊男背、胸部揮了數刀，陳男見莊男倒臥路上卻沒有第一時間將其送醫，反倒是洗凶刀藏匿並逃逸，從行為判斷陳男案發時意識、思路相當清晰，辨識能力未受到酒精因素影響，其病歷資料也沒有相關疾病。

法院考量，2人僅是口角衝突，陳男竟未理性解決，持刀多次揮砍莊男，造成社會關係重大危害，審理時陳男改口否認有殺人犯意，更辯稱患有精神疾病、因飲酒過多無法控制行為等說法，因此判處有期徒刑14年6月，可上訴。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障