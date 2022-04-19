台中市小英之友會會長李茂盛19日表示，相信蔡英文總統對台中市長人選應該有定見，4月底就要宣布，尊重小英總統的提名，決定最好的勝選戰將，但提名人選太晚，最好的時機應在去年底，愈晚決定對民進黨愈不利；立委何欣純則透露，已接到黨主席祕書的電話，她主動表達參選的意願。

誰來代表民進黨參選台中市長？外界認為立法院副院長蔡其昌是熱門人選，對何欣純宣布爭取徵召，還向民進黨主席蔡英文積極表示「請徵召我！」

蔡其昌強調，他早已表態，但不會有這種大動作，不想增加黨主席的困擾，何欣純笑回「蔡副院長想太多了」，基層焦慮母雞趕快出來帶市議員小雞，不要讓地方惶惶不安。

總統府資政、台中市小英之友會會長李茂盛表示，他有接到何欣純的邀請，但今天上午他有門診無法出席，強調不是出席就是挺誰，尊重黨內有志之士的參選意願。

針對蔡、何兩人誰能獲蔡英文青睞？李茂盛認為，兩人有優缺點，蔡其昌要參選市長布局較早較廣，平常勤跑基層，何欣純則在屯區經營很強。

「小英總統應有定見，這麼久了，4月底就要宣布了！」李茂盛說，要贏回台中市，民進黨優秀人才努力是好現象，尊重小英總統的提名，決定最好的勝選人選。