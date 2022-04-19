《我的回家作業》自女性視角審視家庭關係。（TIDF提供）

爬梳台灣紀錄片史，回顧1990年代始興的女性私電影，台灣國際紀錄片影展（TIDF）常設單元「台灣切片」，今年以「真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」為題，關注在主流敘事傳統下曾被壓抑、忽略的女性視角，並進一步探討女性主義「個人的即政治的」概念於紀錄片中的實踐。

1990年代，隨著拍攝器材日益簡便、學院開設相關系所，台灣開始出現愈來愈多將鏡頭轉向自身或身邊親人的個人紀錄片。本單元以回顧性的視角，精選其中具代表性的13部女性創作，更納入藝術家吳梓安策劃的「從汝浮波瀾：台灣女性實驗電影切片」子單元，收錄8部女性實驗電影作品，呈現女性經驗在不同創作形式下的多元展現。

母女、父女之間的親密與矛盾，是多件作品圍繞的核心。曾文珍的《我的回家作業》（1998），拍攝因烏腳病而不良於行、深居簡出的母親，在親暱的閒談互動間，呈現母親的居家日常與成長記憶，自女性視角審視家庭關係。而黃惠偵的著名作品《日常對話》（2016）則展現了另一種疏離的母女關係，導演藉由拍攝試圖開啟對話、重新理解母親，揭示家庭傷痕的同時，亦碰觸老年同志、家暴等複雜議題。

《雜菜記》（2003）與《黑晝記》（2008），則是許慧如拍攝父親的系列作品。導演自小母親離世，與父親相依為命、關係緊密，前作以貼近的鏡頭凝視父親平淡的生活碎片，父女互動乍看生疏，卻隱含著無盡牽絆；續作記錄父親罹癌後，與女兒一同經歷種種治療的艱辛日子，以白描手法細述生命不能承受之殤。溫柔而感性的視角貫穿兩作，餘味綿長且動人。

除了原生家庭外，創作者也將鏡頭對準自己的跨國婚戀關係。吳淑然以《月亮之旅》（2005）拍攝自己和尼泊爾男友的戀曲，敘述女人由親密關係開始、維繫到幻滅，最後重新找回自己的過程，反思女性主體在愛情關係中的角力。蕭美玲《雲的那端》（2007）拍攝台法混血女兒，透過她的視角觀看總在視訊螢幕上出現的法國爸爸，進一步檢視網路科技所鬆動的空間、身分與文化認同等界線。

亦有導演嘗試跳脫傳統家庭的定義，或延伸探討家庭記憶之於己身的關係。陳杏芬的《夢》（1998）與《女兒巢》（2002）即拓寬了家人的定義，前者記錄導演與女友畢業後，實現開店、同居等夢想，到最後不得不分開的過程；後者拍則下自己與妹妹、前女友等四位女性在郊山上共築家庭的日常光影，為多元成家的實踐留下寶貴記錄。

不少創作者選擇審視女性的身體、生理經驗與母職。長期厭惡自己的歪斜下顎，陳婉真以《是你嗎》（2010）記錄自己決心動手術正顎的心路歷程，從自身經驗出發，剖析女性厭惡自己身體、面對外貌焦慮時的糾結心理。江映青的《血日記》（2010）以月經為主題，將平日女性私下交換的隱晦語言搬上檯面，在多位女性的經驗分享中，破解對於月經的刻板印象和偏見。

許雅婷以自己的懷孕的身體作為創作素材，與丈夫修傑夫合作完成《The River》（2016），以自拍、投影、留存羊水沖底片等各式影像實驗，描繪懷孕至分娩過程所感受到的身心變化與痛楚。周旭薇的《國家大事》（2000）關注的則是女性為人母之後的育兒經驗，透過自己在工作和母職拉扯下的窘態現身說法，穿插訪談與戲劇重演，質疑社會對母職的想像，間接倡議公共托育。