來台發展近20年的日籍藝人大谷主水（夢多），常在綜藝節目中不計形象搞笑，博得觀眾喜愛，總給人詼諧形象的他只要講到「健身比賽」這件事，就會變得嚴肅認真。今年他更耗資600萬元主辦6月12日在台大體育館登場的「夢想盃Dream Cup健身大賽」，他坦言籌備過程很辛苦，直言自己的身體快壞掉。

喜愛台灣的夢多說：「台灣是很棒的國家，我很謝謝台灣給我那麼多東西，我要做出一個讓外國的選手羨慕台灣、讓台灣人感到驕傲的比賽舞台。」夢多在來台灣之前，曾是日本跆拳道國家代表隊選手，近年他不僅熱愛健身，還從2018年起，認真投入10多場健身大賽，常聽一起參賽的選手說很羨慕國外比賽的舞台規格和獎金，讓他動念、並著手規畫為選手們打造一個能夠發光發熱、更有夢想及目標的舞台。

夢多表示，很多選手為了榮譽，要經歷備賽訓練、飲食控制等各種辛苦，但有些比賽不論是場地、獎勵、安排規劃都不夠尊重選手，甚至沒有獎金。他舉例：「好的選手應該就像張惠妹站上一級舞台，不會在路邊或小學體育館唱歌，我要給選手的舞台規格就是小巨蛋等級！」

「夢想盃Dream Cup健身大賽」預計花費600萬元，為了籌募成本，夢多到處奔走，已獲得許多贊助廠商的熱情支持，他坦言過程很辛苦「身體快壞掉」，主因是自己也還在為另一場同志健身大賽備賽，「不太能吃東西喝酒，但拜訪客戶時，大家都對我很好，我也不太會拒絕，所以身體快到極限」，該比賽將分成比基尼、健體、古典、傳統、新秀5個項目組別，總冠軍可獲得10萬元獎金。

目前距離活動成本，還有60萬元的資金缺口，「夢想盃Dream Cup健身大賽」也在嘖嘖平台發起募資，夢多坦言，「我辦這個比賽，真的賺不到錢，是為了台灣健美的環境跟選手，希望讓別的國家羨慕台灣，台灣人對自己更有自信。 」除了要讓今年第一屆的「夢想盃」圓滿成功，他更放遠目標，希望每年都能持續舉辦，讓「夢想盃」在未來3到5年內成為亞洲最大、甚至吸引全球目光的健美賽事。