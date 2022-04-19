新竹縣今日新增個案。（羅浚濱傳真）

疫情圖示。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

足跡。（羅浚濱傳真）

中央19日公布新竹縣新增20例本土確診案例，其中5例為居隔期滿或匡列採檢確診，15例為因症狀就醫或篩檢站採檢確診。有5人為不同縣市不同營區軍人，其中2人屬湖口營區，軍方匡列採檢106人，另有6例分別曾參加阿妹演唱會、唱KTV和宗教遶境，疫調持續中。

衛生局長殷東成指出，日前台中婚宴延伸仁慈醫院群聚案，到昨天已連續10天無新增案例，度過疫情觀察期，仁慈醫院從19日起將恢復醫療服務。

今日確診的20例，男性13人女性7人，年齡分布在6到42歲，症狀以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主，地區分布為竹北市11例、湖口鄉4例、新豐鄉2例、新埔鎮1例、橫山鄉1例、竹東鎮1例，安排收治醫院或是集中檢疫場所治療，相關確診足跡共計52處，已陸續消毒中。

確診有5例軍人，案36645和案37525為湖口營區軍人，回營前快篩為陽性，就醫採檢確診。案36646、案37065、案37855為他縣市營區軍人。湖口營區匡列採檢106人，由北榮新竹分院醫護進駐協助。

疫調發現，有名3確診者曾參加阿妹演唱會，自覺風險就醫或篩檢站採檢確診。另有2人各自曾和友人前往密閉式KTV長時間聚會唱歌，採檢確診。有1人則是曾參加宗教遶境活動，自行就醫採檢後確診。

縣府持續嚴密疫調、匡列及採檢，同時繼續開設社區採檢站、疫苗接種服務，希望有效控制傳播鏈，提升疫苗涵蓋率，保護鄉親朋友，降低疫情的風險。