BNT兒童疫苗談判僵局有解 陳時中：應該可以簽約

疫情指揮中心指揮官陳時中昨在立院備詢時坦言，輝瑞／BNT兒童版疫苗採購「合約不太容易談」，每次都出現一些新的小問題，對於簽約及到貨期程「實在不敢期望」，不少家長擔憂孩子恐怕只能選劑量較高的莫德納疫苗。陳時中今天趕緊滅火，表示這兩天有一些問題已經解決，「合約共識已經到達最後階段，待最後細節弄清楚後，應該可以來簽約」。

兒童版輝瑞／BNT疫苗採購卡關，陳時中昨表示，主要和輝瑞、BNT和上海復星三方利潤分配有關，無關政治因素，但洽購過程已經來來去去2個多月，隨著本土疫情升溫，許多家長非常憂心，何時才能讓孩子獲得足夠保護力？

陳時中今天表示，大家關心的BNT／輝瑞兒童版疫苗合約，這兩天在談判上有一些需要討論的，也都得到解決，對於合約的共識已經到達最後階段，「我相信最後的細節弄清楚之後，應該可以來簽約」。至於談了哪些細節？他表示，合約有一些大家討論的地方，合約簡化是大家基本上也同意，最後還有一些文字上的問題需要做最後修訂。

除輝瑞／BNT兒童疫苗外，也有不少民眾期盼Novavax疫苗到來，指揮中心曾表示確定取得Novavax，但目前仍未到貨。陳時中說明，這是Covax平台的分配，分配速度比較慢，近來通知有一批可以來台，我們已經同意了，但他們還在發貨。

有家長關心，Novavax是否可用於兒童接種？疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前在國際上都是使用在成人。