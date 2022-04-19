高雄市鳳山區議員黃捷2020年9月在議會質詢時，痛批社會局縱放楠梓「天使星」托嬰中心害3月男嬰燙傷、餵發霉奶嘴，還苛刻員工，事後遭楊姓業者提告妨害名譽。高雄地檢署認為，黃捷質詢的言論、圖片都是來自相關局處，是「有所本」，關乎公共利益，處分不起訴。
黃捷質詢時表示，該中心用「拔蘿蔔」的方式強拉幼童導致受傷，還有多名嬰兒遭燙傷、長水泡，甚至被塞發霉的奶嘴。前員工還爆料，中心沒有依規定提撥薪資和保勞保，超收幼童，中心還是違章建築。
黃捷質疑，社會局面對該業者違法行為僅單次開罰，事後竟還和業者繼續簽「準公共化」合約，讓業者繼續取得補助及相關資源，社會局針對違法托嬰中心應制定終止契約SOP、給予準公共化除名。
應訊時，黃捷強調，沒有妨害名譽的意思，在臉書的發文和質詢都是有家長、老師的陳情或其他佐證的資料，社會局確實有進入中心調查且裁罰。
檢方也向社會、勞工、工務等局處函詢相關細節，發現中心2019年就有多起疑似害幼童受傷、遭燙傷的紀錄，也確實有違章、超時未有加班費等紀錄。認定黃捷言論、質詢資料屬實，關係到嬰幼兒托育機構的品質及公共利益，無實質惡意，最後處分不起訴。
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