疫情持續升溫，新北市出現一名18歲男子確診還趴趴走，遭罰150萬元；根據台北市統計，從2020年疫情開始，總共裁罰485件，總金額為4254萬元，其中384件已繳納，還有1149萬元罰鍰還沒收到，將按照行政程序法持續催繳。

北市衛生局疾管科長張惠美指出，從2020年統計至今，共有485件違規，裁罰總金額為4254萬餘元；其中384件已經繳納3104萬餘元罰鍰，剩下101件共1149萬元罰鍰還沒繳納。

北市議員李傅中武詢問，有多少民眾被裁罰後提出訴願、尚未繳納的罰鍰如何處理？張惠美說，485件中大約有90件提出訴願，幾乎都被駁回，尚未繳納罰鍰的則會按照行政程序法，再度寄出繳費通知單善意提醒，有困難也可以申請分期繳納，若仍不繳納則會移送法院催繳，可能遭強制執行。

李傅中武提醒，新北市三峽區有一名18歲男子確診後外出被罰150萬元，雖然他自私自利的行為非常可惡，影響到很多人，但150萬元可能就會繳不出來，衛生局要再去催繳沒繳罰鍰的人，不能變成呆帳。