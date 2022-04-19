新北今新增583例，列管居家隔離數1萬6180人，居家照護收治1468人。新北市衛生局說明，516人採檢陽性、67人陰轉陽；其中外縣市相關案87人、基隆相關案5人、北市相關案73人、桃園相關案4人、新竹市相關案1人、台中市相關案1人、高雄相關案1人、宜蘭相關案2人。