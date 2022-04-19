新北＋583 居隔人數16180人創新高 14:422022/04/19 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今新增583例，列管居家隔離數1萬6180人，居家照護收治1468人。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增583例，列管居家隔離數1萬6180人，居家照護收治1468人。新北市衛生局說明，516人採檢陽性、67人陰轉陽；其中外縣市相關案87人、基隆相關案5人、北市相關案73人、桃園相關案4人、新竹市相關案1人、台中市相關案1人、高雄相關案1人、宜蘭相關案2人。 本土再飆新高＋1626 境外101例 增2人死亡 基隆今＋148 家庭群聚占4成、增36例 #新冠肺炎 #台灣 #新北 #居隔 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北醫麻醉科爆5人染疫 Ct值曝光 部分手術室暫停運作 13:392022/04/19 生活 ＋1390創新高 OOC帛琉訪團爆12例 04:102022/04/19 生活新聞 屏東確診＋17 有13例感染源追查中 15:472022/04/19 生活 桃園明恐破200例！ 桃園分局疫情爆炸 確診增至20人 15:252022/04/19 生活 統一超與新北市政府合作 配送「居家照護關懷箱」 12:332022/04/19 財經 新北居隔數破1萬6 侯友宜曝最大困擾：民眾等不到關懷書 11:512022/04/19 生活 嘉義市＋2 足跡赫見知名平價夯店「20元大飯店」 15:212022/04/19 生活 首例！新北2歲重症童搶救6天 今凌晨不治 10:312022/04/19 生活 新竹市＋27 最新足跡曝 大潤發、光南、影城全中 14:592022/04/19 生活 五一勞動節前 侯友宜表揚新北230位模範勞工 12:392022/04/19 生活 竹縣＋20海量足跡曝 阿妹演唱會再＋3 旭集、高鐵都有 14:342022/04/19 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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