苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府公布確診者足跡。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天19日新增12例確診案，縣府緊急匡列並針對確診者足跡清消，其中確診者有國小、幼兒園學童，所就讀學校、補習班都已暫停實體課程。

第1例案36533、CT值未出，是49歲住在苑裡鎮的女性，任職於苑裡全國高爾夫球場，案情昨天18日已公告說明；第2、3例為軍職外地服役，第2例案36534、CT值19.9，30歲男性ｙ在高雄營區服役，昨18日營區有疫情獲通知採檢故自行前往外縣市醫院採檢陽性通報確診。

第3例案37028、CT值未出，為苗栗市21歲男性，目前在宜蘭營區服役，4月16日返家，4月17日下午3點獲通知營區有疫情，先行自己快篩陰性，4月18日中午自駕到醫院採PCR後，於4月18日晚上陽性通報確診。

第4例案36536、CT值34.6，為45歲男性，在外縣市電子廠上班，為4月14日公告案32029的先生，在居家隔離陰性轉陽性個案。

第5到7例為竹南昨天晚上9點公告3名學童確診，第5例案37461、CT值25.6，就讀康乃薾幼兒園５歲男童弟、第6例案37462、 CT值39.4，是６歲的哥哥，他們為4月18日公告案36138的同住家人，居家隔離前採檢報告為陽性。

第7例案37465、CT值19.5，是新南國小４年級男學童，與外縣市確診者有接觸史，到重光醫院篩檢站採檢陽性通報確診；第8例案37828、CT值25.5為新南國小6年級男學童，為案37465的哥哥，4月18日晚上11點醫院通報陽性。

第9例案37827、CT值26.7，為新南國小1年級女學童，昨天4月18日晚上因發燒且就讀學校有疫情故至醫院採檢，今日4月19日早上8點通報陽性確診。

第10案37463、CT值未出，為竹南鎮、37歲男性，曾4月15日至桃園市KTV唱歌，因要陪母親住院故至醫院採檢，4月18日晚上通報陽性確診；第11案37464、CT值34.9，是頭份市、21歲男性，為昨天公告36139案宜蘭服役軍人的弟弟，因居家隔離前採檢，4月18日晚上通報陽性確診。

最後第12例案37826、CT值未出，為租屋在竹南鎮的29歲女性，4月16、17日返屏東，4月18日發燒至為恭醫院急診就醫，篩檢為陽性通報確診。

針對4月19日新增確診學生為竹南鎮新南國小學生，曾到竹南鎮葳森補習班，教育處已即時通知相關學生及家長至慈祐醫院進行PCR採檢。

該名學生就讀班級暫停實體課程10天(4月19到28日）、補習班同步停課10天；考量該校昨日已有2名學生確診，新南國小計有3名學生確診，需採檢的師生人數眾多，因此採取全校（含幼兒園）預防性停課2天，除確診學生就讀班級，其餘班級在4月21日恢復實體課程。

苗縣教育處表示，目前暫停實體課程計有2校、2園、2補習班，請相關學校、園所及補習班密切關切師生的健康狀況，並配合疫調確實匡列、落實校內防疫及環境清消。

另外，昨天18日下午接獲外縣市確診個案有3案，第1例為外縣市民眾於竹南鎮某電子公司服務，已匡列接觸者35人採檢PCR，35人報告為陰性，35人皆列居家隔離。

而昨天李綜合、重光醫院PCR採檢站共採檢643人，全數陰性。因應社區確診足跡需求，社區篩檢站持續開設，時間地點為4月19日中午12點至下午4點，於慈祐醫院門口，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。