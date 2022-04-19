台中市潭子區仁愛路二段長期以來遇豪雨易淹，市府新設仁愛路2段雨水及改善福潭路下水道系統，並克服自來水、天然氣、中華電信等多處民生管線障礙及配合台電管線下地預埋等工作，工程已於汛期前全面完工，可保護1500餘戶人口及改善淹水面積約8.5公頃。

水利局指出，市府向中央營建署爭取前瞻經費1000萬元進行改善，針對仁愛路二段易淹水區域，已於2020年完成下游段（福潭路銜接至北屯圳）雨水下水道建置，歷經烟花颱風、盧碧颱風及西南氣流強降雨勢的考驗，淹水問題已有顯著改善，深獲當地里長、居民肯定。

水利局表示，後續施作上游段(福潭路至仁愛路2段140巷)，總長度約367公尺，但工程在開挖福潭路與仁愛路二段路口時，遭遇管線障礙無法施作，且發現兩側既有側溝破損。

為避免後續二次施工情形，水利局邀集各管線單位及建設局協調討論，並由管線單位及建設局進場辦理管線遷移及道路側溝整修工作，讓潭子區仁愛路二段雨水下水道整體工程在汛期前完工，除可加強既有排水系統排水速度外，也可減少淹水面積。

水利局說明，此次工程除改善淹水情形外，也傾聽民意，市府積極與台電協調仁愛路2段沿路佈滿電力與有線電視纜線問題，並配合工程預佈台電電桿下地的管線，未來將電桿及其附掛的有線電纜線下地，還給地方居民期盼已久、乾淨漂亮的天際線。