健身業者不滿「3劑令」比照八大行業 陳時中：我們跟八大都一樣

指揮中心15日宣布3劑令，4月22日起會接觸不特定旅客的旅行團及旅行社工作人員都須打滿3劑新冠疫苗，否則不能出團，健身房業者也是，引發不滿，而健身房業者今天早上也開記者會抗議為何被跟八大行業並列，要陳時中親自到健身房看看。

中央流行疫情指揮中心宣布上健身房民眾需要完成第3劑疫苗接種，引發健身業者反彈，民眾黨今邀請業者開記者會，業者指出，健身房的防疫明明很嚴謹，付出很多，「為何把我們看成八大行業？」

健身工廠公關經理吳幸樺說，政策一公布工作同仁全部炸鍋，會員問退費頻傳，健身產業是疫情海嘯第一排，但疫情舒緩時有報復性出遊，卻沒有報復性健身，加上有第3劑政策，希望陳時中來運動看看，才知道防疫有多落實。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「不用這樣說，我們坐在上面的人，都跟八大一樣要打滿3劑，另外也對24個行業、公務機關都有一樣要求。」

至於，旅行業希望政府立刻啟動續航計畫，否則會倒光，陳時中表示，相關紓困問題，需要由各主管單位協調。