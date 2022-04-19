蔡嫌利用被害者匯的錢到投注站下注。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名蔡姓男子發現彩券行在疫情期間，推出線上儲值的下注服務，竟利用三方詐騙方式，先在臉書貼文聲稱要販售遊戲卡和禮盒等商品，等消費者將錢匯入彩券行的帳戶後，蔡男佯裝錢是他匯的，等開獎後再把獎金領走。警方在嘉義逮捕他，清查後發現被害人近20人、被騙共約30萬元，全案訊後依詐欺罪送辦。

台中一間彩券行因應防疫期間推出「線上刮刮樂選購系統」服務，只要儲值金額到彩券行提供的帳戶後，再上台灣運彩官網點選要下注的賽事，將QR-code照片傳給彩券行後就能零接觸協助下注賽事，這讓一名沉迷於運動彩券的30歲蔡姓犯嫌，動起歪腦筋。

他從去年11月底在臉書網站張貼要販售遊戲王卡、線上遊戲虛擬寶物的禮盒等商品訊息，有網友立刻跟他連絡，並將錢匯到他提供的彩券行帳戶內，這時蔡嫌就假裝錢是他匯的，他還曾經領走單筆1萬多元的獎金或剩餘款項，而另一邊遲遲沒沒收到貨的網友，才發現是詐騙並紛紛向警方報案，彩券行人員也才驚覺名下帳戶遭列為警示帳戶，意外淪為詐欺共犯。

東窗事發後蔡嫌就就失聯，高雄市刑事警察大隊偵五隊立案偵辦，追查出蔡姓犯嫌身分，發現蔡嫌是名詐欺通緝犯，平時投宿在短租旅館、汽車旅館，經專案人員調閱監視器、住宿資料，終於這個月14日在嘉義市西區新民路一處停車場，將正與太太用完餐的蔡嫌拘提到案，並查扣作案手機2部。

清查被害人近20位，損失共計約新台幣30萬元，蔡嫌被依違反刑法詐欺罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。