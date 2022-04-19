香港天王郭富城2017年與小22歲網紅妻子方媛結婚後，共同育有2名女兒，家庭生活幸福美滿。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，雖經常分享工作及私下生活卻鮮少與老公放閃，也從不公開女兒的長相，不過昨（18）日她卻突然曬出兩人的親密合照及當年結婚的側拍照，慶祝結婚5週年，吸引網友熱烈討論。

方媛昨日晚間突然在社群媒體上PO出與老公郭富城頭貼頭的甜蜜合照，發文表示「5年前的今天，每次回看照片還是覺得好浪漫，相互陪伴的日子裡，平穩而不平淡，快樂而長久，感恩有你，5週年快樂」；隨後郭富城也轉發這則貼文表示「祝我親愛的老婆每天都開心快樂、幸福」甜蜜互動瞬間閃瞎一票粉絲們，直呼「祝福天王與天王嫂一直甜甜蜜蜜」、「你嫁給了我的偶像，太幸運」、「越來越夫妻臉了，祝福兩位白頭偕老」、「永遠愛不完」、「要跟阿王還有大寶二寶一直幸福開心，愛不完喔」，吸引網友熱烈討論。

事實上，方媛自從與郭富城結婚後，便不斷傳出各種負面謠言，甚至還出現「天王嫂訓練營」但絲毫不影響兩人的感情，郭富城還出面力挺愛妻，表示「網路太自由，散播謠言的人都不需要負責任，但當事人好難受」。而不常放閃的方媛不久前也遭到酸民嗆「沒丈夫陪伴的無聊富婆生活」，她則親自回嗆「我不是富婆，然後我每天很充實也沒有時間無聊」，正面回應酸民的攻擊受到粉絲們讚賞。