高中行政職務退休下來的游淑貞，跟著台藝大廖啟恆老師習畫，從描擬寫實的山水風景開始，慢慢轉至所見所思，內化映射出抽象畫風，將10年來的畫作定位為「心演形譯」，即日起在石碇Loft-17森活藝術園區展出數10幅創作，展期至5月29日。

出生於11口之家的游淑貞，父親是位公務員，靠著薄薪無法養活食指浩繁的子女，母親不得不外出謀職，以貼補家用，兄弟姊妹必須半工半讀，但父母重視教育，仍讓她自由學習，無論是田徑場、音樂或寫作，總是支持她不斷探索，畫展前一周，母親以高齡92往生，讓她失去摯愛，在畫展茶會中，思及往事，不禁哽咽。

游淑貞曾加入宜蘭縣二月美術學會，並在時任理事長廖啓恆「心荷畫室」習畫，廖鼓勵她：「最好的藝術創作元素，其實就是自己的心。」因此她從實景慢慢轉至內心，由具體而至拆解重建，作品展現自由揮灑，成了抽象的異想世界，廖形容她的畫中潛藏著畢卡索「吾繪所知，非繪所見」的變形美感。

游淑貞曾連續5年參與宜蘭縣文化局舉辦的二月美術學會會員聯展，受到前台北縣文化局長林泊佑賞識，連續觀察她作品風格的變化，因此特地媒合到石碇Loft-17舉辦畫展，希望能與新北、宜蘭藝文界多交加交流。

游淑貞有幅題為「有餘˙友誼」作品，以眾多魚群的線條色彩，表現年年有餘的豐收，魚與魚之間，又相互和諧，呈現友誼，是作品中難得較具象的風格，想獻給新北市長侯友宜。