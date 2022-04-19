縣府因應疫情升溫，取消模範母親表揚大會，舉辦「溫馨五月天·感恩母親每一天」，由縣長楊文科分別前往18位模範母親家中致意，19日首先到新豐鄉和竹北市祝福3位模範母親，頒贈「母儀群倫」祝賀匾額及祝賀禮品，藉此宣揚母親為子女無怨無悔付出的偉大精神。

新豐鄉68歲模範母親魏秀榮，初中畢業後，因家境貧困無法繼續升學，打工補貼家計，半工半讀念完商科，畢業後在新竹肉品市場工作 賺錢讓弟妹繼續升學，退休後每天為顧孫子接送上下學，下課還幫孫子溫習功課

「孫子不用去補習班，我就是他們的課後老師！」魏秀榮說，還沒退休在山崎和新豐國小當志工到現在已超過10年，她常告訴孩子做人要勤勞，不要抱怨，多多幫助別人，自己樂在服務，也從中找到生命價值。

竹北市86歲模範母親羅許參妹，早年家庭因素未讀書，不識得字，婚後與丈夫羅享珍做農耕及養豬業，從生活中獲得滿滿的人生智慧，憑藉刻苦耐勞的精神，拉拔4個孩子長大成人，子女都很懂事，不需她煩腦，甘願為家庭無怨無悔付出。

竹北市88歲模範母親邱彭紅妹，婚後在家操持家務及教養小孩，下田幫忙農事，讓先生無後顧之憂。她說，現在休閒就是種種菜、帶孫子，雖然以前工作繁忙，日子過得清苦，從無怨言，她很高興獲得模範母親的殊榮。

楊文科肯定魏秀榮上進，半工半讀拿到明新科大土木工程學位，家庭幸福美滿，羅許參妹無怨無悔為家庭付出的精神，展現客家女性的典範，邱彭紅妹以身教代替言教，更成子女學習的好榜樣，也祝福媽媽們母親節快樂！