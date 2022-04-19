台北流行音樂中心原預定5年內能自負盈虧，如今恐怕10年內都無法達到，市議員王鴻薇19日炮轟承諾跳票，擔心財務變成無底洞，此外，她也質疑北流節目安排毫無機制，竟有不少企業活動、脫口秀表演，痛批乾脆改成台北流行脫口秀中心，呼籲北流別掛羊頭賣狗肉。北流對此回應，財務仍朝目標努力，節目會已流行音樂、文化為主，零星檔期才會釋出。

北流今赴議會教育委員會專案報告，執行長呂聖斐指出，原本自2020年起5年內自負盈虧，但評估附近人流後，預計2026年可達5成以上，10年內有機會達到8、9成。

王鴻薇炮轟，5年的承諾跳票，到底是當年太樂觀，還是現在營運根本不如預期，日復一日下去，擔心會變成無底洞，原以為北流財務狀況還算好，可減輕市府補助負擔，現在卻拖到10年也無法達成。

呂聖斐回應，建立初期用租金降低方式給廠商一些時間營運，3、5年後調到正常水準，保底抽成增加收入。北流董事長黃韻玲也說，現在整個產業在復甦當中，非常盡力朝5年目標努力。

王鴻薇還提到市府花很多錢，希望北流扶植藝文團體，尤其是流行音樂，從過去節目看到不少企業活動、脫口秀，雖然票房也不錯，但跟原本設置宗旨不一樣，若是這樣乾脆改成台北流行脫口秀館好了，不希望北流掛羊頭賣狗肉，比如流行音樂必須占5成以上，才比較合理，不要為了收入，連宗教活動都有，內部應建立審查機制。

對此，黃韻玲說，節目會以流行音樂為主，委員審查時會先確定流行音樂、文化節目檔期，零星檔期才會釋出給其他使用。

此外，王鴻薇指出，北流Live house沒有做好隔音，是否是當初設計不良。北市文化局長蔡宗雄說明，當初討論廠商要做什麼活動，由於高低音不確定，空間招標出去後，讓廠商自行做內裝，可以折抵租金，若做好給廠商可能不合用，但現在疫情期間大家不趕著進場，北流乾脆把基礎隔音設備做好再招標，避免糾紛。