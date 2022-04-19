豐興(2015)開出本周盤價，鋼筋、廢鋼收購價和小尺寸型鋼等均以平盤開出,為連續三周持平。觀察近日鋼鐵上游原料價格狀況，鐵礦砂價格維持在150~155美元左右水準，廢鋼及煤的價格也有高檔回落的跡象，顯示鋼鐵價格漲高之後短期面臨需求轉弱且漲高乏力的情形。在成本上升下，2022年獲利可能下滑，法人維持豐興的投資建議為中立。

不畏盤價3連平，內資力挺下，周二股價收漲2.22%報91.9元，名列鋼鐵漲幅前段班，重回90元、5日線上。

豐興開出本周盤價，鋼筋、廢鋼收購價和小尺寸型鋼等均以平盤開出，為連續三周持平，即廢鋼每公噸收購牌價維持1.5萬元，鋼筋每公噸牌價維持2.51萬元，型鋼每公噸牌價維持2.94萬元。

本土投顧法人認為，觀察近日鋼鐵上游原料價格狀況，鐵礦砂價格維持在150~155美元左右水準，廢鋼及煤的價格也有高檔回落的跡象，顯示鋼鐵價格漲高之後短期面臨需求轉弱且漲高乏力的情形。

以國際廢鋼價格來看，目前每噸約630美元左右，仍處在近五年的相對高檔位置，但已經較俄烏戰爭爆發時略為回落。法人預期國際的鋼鐵價格因受惠於國際對於基礎建設以及俄烏戰爭影響，使國際鋼鐵市場呈現供給減少需求略增的格局，進而推動鋼價維持強勢並連帶使廢鋼價格居高不墜。廢鋼價格維持高檔雖然可令業者維持較高的產品報價，但隨著成本逐漸墊高，預期利差也會逐漸縮小，業者的獲利將慢慢回到正常水準。

考量國內營建需求強勁雖可推升出貨，但在成本上升下2022年獲利可能下滑，目前評價並未偏低，法人維持豐興的投資建議為中立。

對於本周盤價持平，豐興營業一處經理莊文哲表示，大陸疫情上個月唐山地區封城減產，對產出有影響，因此助長國際鋼鐵供給缺口預期，因此三月以來鋼價均堅挺。目前上海崑山、蘇州管制措施短期難免影響消費；而日本製鐵的影響還看不出來。針對國際原料行情，國際廢鋼漲勢停歇，買盤轉向觀望。但出貨心態仍然正常積極。