由台灣大(3045)基金會所主辦的第16屆「myfone行動創作獎」徵件開跑。今日也舉辦線上記者會，本屆以「聚，離 Right Distance」為主題，祭出高達400萬元的總獎金、逾千萬的專案預算，總經理林之晨也期許，今年徵件數可以續創新高，優秀作品將分別登上自家的MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger等平台。

台灣大林之晨總經理表示，「myfone行動創作獎」緊扣時代脈動，徵件組別與賽制都與時俱進，兩年多的疫情讓社交距離成為新常態，但距離的概念也隨著科技的進步，而發生質變。居家工作Work From Home、遠距教學、甚至元宇宙，都藉由科技打破實體與虛擬的距離限制，讓人們即便身處遠端也能相聚，因此，今年活動特別以「聚，離 Right Distance」為主題，從「相聚」與「分離」做不同的詮釋，相信必定會再掀起一波全民創作的熱潮，也期望今年徵件數可以再創高，另外，所有優秀的作品將分別登上MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger等平台，讓時代的創意被更多人看到與使用，鼓勵創作者勇於超越自我，發揮無窮創意。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，「myfone行動創作獎」在過去15年來已催生超過46萬件創意作品，參賽者年齡更從6歲橫跨至90歲，在科技演進與社群媒體的影響下，更可以看到年輕世代創作能量崛起，帶來許多具有創新實驗精神的作品。今年「行動影片組」、「圖文創作組」、「訊息文學組」賽制皆有調整。活動主視覺設計中，「聚」「離」兩字的倒影也互相呼應，讓大家重新思考「聚」與「離」的意義，背景也以銀河為背景，象徵英文標題的「Right Distance」、重新定義距離的意涵也擴及無邊無際的浩瀚宇宙，鼓勵創作者以如星星般閃耀的雙眸，創作出更多洞察人性、重塑定義的作品。

台灣大第16屆「myfone行動創作獎」徵件於今(19)日正式開跑，本屆以「聚，離 Right Distance」為主題，分為訊息文學、原創歌曲、行動影片、圖文創作等四大領域，即日起至8月10日展開為期114天的徵件馬拉松，台灣大本次祭出高達400萬元的總獎金，超過千萬的專案預算，得獎團隊再提供影視音專業媒合及千萬扶植金。