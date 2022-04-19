高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市19日激增63例本土確診個案，高雄市長陳其邁強調，特殊娛樂場所傳播鍊已結束，但南北移動、外縣市旅遊史仍持續增加，風險還擴大到家庭、職場。陳其邁呼籲，此波傳染以無症狀者多，盡量減少唱歌等長時間脱口罩的機會。

高市府公布，今日隔離轉陽9例；外縣市旅遊史16例；密切接觸者（同住親友、餐飲娛樂、職場、高風險場域）38例。

衛生局表示，外縣市旅遊史16例，分別來自台北、嘉義、台中、屏東、澎湖等地。密切接觸者部分，餐飲娛樂類別除了餐廳、 KTV之外，又多了網咖的場域。職場環境類別，除了餐飲服務業工作人員，交通運輸駕駛也染疫。

衛生局也公布相關染疫者足跡，如附圖。衛生局也提醒，餐廳等密閉空間要小心，民眾離開座位起身一定要戴口罩，宴會廳的大型聚會絕對不能隨桌敬酒。

陳其邁表示，高市肺炎醫療回復分流機制，「居家照護」已啟動，目前已有7人接受服務，由診所接手追蹤，狀況皆穩定。市民隔離期間若有急症就醫需求，可直撥7151911或119，並告知自己是確診病患。

新北已出現首例幼兒重症死亡案例，衛生局表示，高市今年截至目前為止，5歲以下病童確診數為44人，沒有出現中、重症。但美國統計，兒童仍有機會罹患「小兒多系統發炎症候群」，通常在感染2至6週後出現，發生機率不到1％。