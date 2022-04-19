44歲孫協志與33歲夏宇童曖昧情傳了近4年，雖然雙方都不認愛，只稱呼彼此是好朋友，不過孫協志和夏宇童仍不時在節目上大方同台或聊到對方，而兩人今（19日）更大方公開親密同框照，只見孫協志和夏宇童都身穿白色上衣入鏡，儘管兩人是為了拍影片合體，不過兩人的情侶裝穿搭意外閃瞎一票網友。

孫協志、夏宇童稍早在網上破天荒曬出親密合照，只見兩人對著鏡頭露出燦笑，孫協志、夏宇童有默契地都身穿白色上衣、戴帽子入鏡，情侶裝穿搭讓畫面散發滿滿粉紅泡泡，不過孫協志、夏宇童其實是為拍片合體，兩人還自稱是「童協組合」。

孫協志、夏宇童同框照曝光後，許多網友都留言：「童協好甜蜜 好期待影片」、「無比期待。會準備好墨鏡」、「這樣根本超搭配的啊 期待」，還有粉絲敲碗兩人趕快結婚，還有人直喊：「宇童笑得好開心哦」，還釣出夏宇童回應：「明天看影片你也會笑的很開心的」。

孫協志、夏宇童在2019年傳出秘戀，儘管兩人都沒認愛，只強調彼此是好朋友，不過孫協志和夏宇童則不時在節目上大方同台或聊到對方，不過孫協志日前則堅稱2人是好朋友，至於兩人是否有機會同台？孫協志則尷尬說：「可能會有機會，未來」，他也坦言因為過去在感情中有較多創傷，不習慣公開聊太多私事。