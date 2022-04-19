萬里野柳駱駝峰奇岩，是北海岸特色景點，新北市議員白珮茹今在議會質詢時指出，近來有民眾發現駱駝峰好幾面岩壁，遭小情侶刻上示愛文字，宛如留言板，相當缺德，要求警察局調查逮人，阻止珍貴自然資產繼續被破壞。

白珮茹指出，北海岸及觀音山國家風景管理處近期才舉辦「野柳石光夜訪女王」點燈開幕式，海岸頂點的駱駝峰受天然海蝕及風化影響，長年琢磨出特殊砂岩地貌景觀，從駱駝峰頂遠眺基隆嶼，絕美海景與令人驚嘆的自然地景，吸引遊客前來造訪。

白珮茹說，近來有遊客發現整面岩壁遭人刻字塗鴉破壞，疑似以鑰匙等尖銳物刻畫各種示愛字樣，斑斑字跡，相當顯眼，附近居民說，去年來還沒有看到被刻字留言紀念，認為岩石生成需要很久時間，這樣破壞很不對，相當缺德。

白珮茹說，相較金山近來興起的中角灣、中山溫泉公園，萬里區的景點較單薄，遊客留停時間不長，爭取大鵬、龜吼增設Ubike.2.0站點，思考從金山延伸串接員潭溪步道、野柳地質公園、維納斯海岸線、萬里蟹美食等在地景點遊程，聯這條珍珠海岸。

白珮茹也呼籲民眾保有公德心，珍惜稀有的地貌，要求警察局協助調查，希望能後嚇阻歪風。

北觀處表示，駱駝峰大部份屬私人土地，但為共同維護自然景觀，北觀處日常會派人巡視周邊環境及遊客安全，如民眾於其上刻字，遭警察單位移送，可依發展觀光條例處3萬元以上10萬元以下罰鍰。