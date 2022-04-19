嘉義縣稍早針對確診者足跡完成清消作業。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布案37561的足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今增加3確診個案，分別為20歲南華大學女學生案37561、42歲男子案37562和精忠營區新兵案36706，其中案37562在15、16日連2天參加張惠妹演唱會，返家後出現症狀確診，至於案36706則是早被匡列的新兵，屬陰轉陽個案。

稍早嘉義縣長翁章梁主持線上防疫記者會，指案37561就讀南華大學，與確診者在火鍋店有同足跡，另14日至17日公共足跡曾至民雄財哥買鹽酥雞、全聯民雄大學店，16日已出現鼻塞症狀，18日接到簡訊後至醫院PCR採檢確診，目前已收治隔離，學校及相關足跡已完成清消。

另案37562在一家私人公司服務，自行租屋在外，15日自行開車至北部，連續參加15、16日張惠妹演唱會，14和17日的足跡只有往返住家和上班地點，18日出現症狀就醫採檢PCR陽性確診，同公司有2名同事被匡列隔離中。

翁章梁表示，針對今天3確診案例，已完成相關人員匡列及活動足跡清消，至於梅山家族群聚案，昨擴大篩檢共589人，目前結果均為陰性，但提醒民眾，仍應密切注意健康狀況，如有症狀可先用快篩試劑檢測或盡速就醫，尤其近來國內屢有兒童確診案例發生，呼籲家中有長者或幼兒的民眾，同住家屬一定要確實完成3劑疫苗接種，避免出入人多擁擠的場域，落實戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人。

衛生局長趙紋華提醒，國內疫情延燒，因應居檢及確診者就醫需求，嘉義縣啟動COVID-19確診病例居家照護，包括轄內176家醫療院所，提供線上視訊診療，39家社區藥局藥師提供用藥諮詢及送藥到宅，85家藥局已加入快篩試劑實名制發放行列，並再度啟動關懷服務中心，連結跨局處資源整合，如社會局物資銀行、環保局垃圾清運、心理衛生關懷、公所連結送餐服務等。