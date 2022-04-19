立法院今三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，將坊間常見的無牌照電動二輪車，明確定義為「微型電動二輪車」，確定全數須納管，除應經審驗合格、懸掛牌照外，也應強制投保汽車責任險；新法施行2年內，應依規定領用、懸掛車牌，逾期違反者，將處處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

國民黨立委洪孟楷今天指出，根據統計，全台約有65萬台無牌照的電動二輪車，這些電動二輪車可以騎乘在一般道路，早跟大家的生活息息相關。然而，這些車輛在道路發生的意外愈來愈多，傷亡不斷攀升，事故受害者卻缺乏相關保障，且法律也欠缺對車體品質的管理。因此，《道路交通管理處罰條例》有必要修正，將車輛納入監理審驗機制、牌照管理制度，強烈強制納入責任保險，避免事故發生後沒有保障，求償無門。

對此，國民黨立委洪孟楷、陳雪生，及民進黨立委何欣純等人分別提出《道路交通管理處罰條例》修正草案，經審議後日前通過初審，於今天完成三讀。

修正案明訂，所謂「微型電動二輪車」，是指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下之二輪車輛。未來微型電動二輪車，應經檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，始得行駛道路。

為確保使用者權益，條文也參照汽機車投保強制汽車責任保險，增訂微型電動二輪車所有人應投保強制責任保險，未投保者，不得辦理登記、換照或發照事宜。對於已領用牌照的微型電動二輪車，若未依規定再行訂立保險契約而行駛道路，經主管機關書面通知所有人限期續保，屆期仍未訂立保險契約繼續行駛道路者，註銷其牌照。

值得注意的是，修正案也針對未滿14歲者，若駕駛微型電動二輪車，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，車輛移置保管。

此外，此次修法也針對未經核准擅自變更裝置等行為的慢速車提高罰則，從原先180元，修改為300元以上1200元以下罰鍰，並納入電動輔助自行車及微型電動二輪車擅自增、減、變更電子控制裝置的處罰。

對於過去吸毒者，試圖以騎乘腳踏車規避相關罰則，修正案也針對騎腳踏自行車、電動輔助自行車、微型電動二輪車者，明訂慢車駕駛人，若吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品者，處新臺幣1200百元以上2400百元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。