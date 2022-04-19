費城七六人季後賽首輪對暴龍取得2連勝，全軍士氣高昂，打到終場前４分半鐘，後衛丹尼格林（Danny Green）在一次快攻衝入灌籃得分！其實是因為丹尼格林幾乎不再灌籃了，賽後記者會恩比德（Joel Embiid）坐在丹尼格林旁邊說：「大家都在更衣室開玩笑，叫他要快點準備藥檢了。」

丹尼格林身高198公分，但他並不擅長灌籃，隊友馬克西（Tyrese Maxey）表示例行賽對戰暴龍時他也在快攻傳球給丹尼格林，結果他上籃被蓋火鍋。「我告訴他，丹尼，你下次必須要用灌籃的，他回答說季後賽就會灌，果然他今天做到了。」

隊友哈里斯（Tobias Harris）說：「真是瘋狂，因為丹尼從不灌籃，當他起飛的時候我真的嚇到了，我感覺像是他Ｘ的，現在還有10大好球嗎，這應該是第1名。」七六人官方推特也針對這個灌籃鏡頭連發3則推文。

總教練瑞弗斯（Doc Rivers）更是嘴上不饒人：「如果丹尼灌籃，表示他在100%狀態。這難度就等於我現在灌籃一樣了。」其實丹尼格林整季都有小傷困擾，這一次搏命演出也讓總教練放心不少。

身為NBA球員，偶爾灌個籃居然被大家講成這樣，丹尼格林反而有點不好意思，他低聲對恩比德說：「我不明白這是什麼了不起的大事。」恩比德說：「你上次灌籃是什麼時候了？」丹尼格林說：「好像也有一陣子了。」恩比德回頭對記者說：「聯盟明天就會幫他藥檢了。」