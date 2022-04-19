美股昨夜偏空，台股今日在晶圓雙雄引領IC設計、車電等電子族群反攻下，盤初最高衝上17106.26點，摸到5日線，惟快篩、生醫、化工農等近日強勢股回弱，加上金融類股續疲，大盤漲點緩步縮減，所幸近午航運、鋼鐵多頭加速挺進，終場集中市場收16993.40點，漲94.53點，總成交值續小減至2266.94億元，終止日K連3黑；櫃買市場收204.76點，漲0.65點，總成交值582.86億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日早盤一度反彈站上萬七，不過由於追價無力，台灣疫情確診人數飆破1600人，整體來看盤勢仍弱。台股後市關鍵在於美國超級財報週各公司表現、上海復工情形及台灣疫情是否由高峰回落，若台灣疫情無法回穩，台股難脫弱勢。

盤面上，台積電今天反彈，收在565元，上漲0.71%；聯發科盤中一度漲逾3%，終場收在838元，上漲0.6%；華新 (1605)收在漲停板42.75元，創近27年新高，華新集團股如精星(8138)、華新科(2492)及彩晶(6116)等皆收紅；航空雙雄華航(2610)價量俱揚，股價收在28.9元，上漲6.45%、長榮航(2618)收盤為35.35元，上漲2.61%；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2613)都收紅。

在匯市方面，早盤新台幣以貶值開出，14:15，新台幣兌美元為29.236元，貶值5分。由於聯準會鷹派強勢，不少場人士都預期Fed有可能會在5、6月一次升息2碼，台幣持續貶勢，今日股匯表現分歧。

由籌碼來看，外資在現貨方面賣超逾百億，在期貨方面，減碼空單1千多口，整體淨空單口數回至7000多口左右，明日為期貨、選擇權月結算日，留意結算行情。由技術面觀察，今日台股雖一度站上萬七，但追價無力，並不能算是正式止跌，短線上仍難脫震盪整理格局。