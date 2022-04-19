茂盛醫院院長李茂盛（左）指出，去年度對3802名成年女性進行統計分析發現，台灣婦女缺維生素D的狀況比美、英、加拿大還差。（茂盛醫院提供／盧金足台中傳真）

茂盛醫院19日公布去年度近4000名婦女進行統計發現，體內維生素D濃度在20ng／ml以下的婦女占比高達35％，符合正常值只占18％，女性若維生素D濃度較佳，囊胚數、囊胚率、懷孕率都高出5成左右，缺乏維生素D恐致不孕，醫師李茂盛提醒，即每10名婦女就有超過8名維生素D是偏低，是台灣婦女健康警訊。

茂盛醫院院長李茂盛指出，去年度對3802名成年女性進行統計分析發現，台灣婦女缺維生素D的狀況比美、英、加拿大還差，從3802個案例發現，體內維生素D濃度＜20ng／ml以下的婦女合計占比竟高達35％，恐影響卵子品質、受孕能力。

茂盛醫院執行長、醫師李俊逸表示，從國際研究論文指出，男性若維生素D濃度偏低，也會導致精蟲數量減少、活動力不足、受精能力降低等，還有其他研究發現，接受試管嬰兒療程的女性體內的維生素D若是足夠的，其懷孕率會顯著提高。

李茂盛提醒，維生素D嚴重攝取不足，重則導致嬰兒佝僂病，成人與老人易患有骨質疏鬆症、軟骨症、骨折等，不可不慎，建議增加日曬、吃含D食物或營養品提高維生素D攝取。

不孕科醫師李俊逸建議民眾增加日曬，中午時段是紫外線最充足的時候，可穿著短衣短褲，不要塗防曬油，直接讓陽光照射皮膚10至15分鐘，讓身體自行合成維生素D。

吃含維生素D的食物，可多食用鮭魚、沙丁魚、鮪魚、鯖魚、秋刀魚、吳郭魚、蝦，或是香菇、黑木耳、穀物、牛奶、起士、雞蛋等。

此外，要適度補充保健食品，如果日曬有困難，且無法靠飲食攝取足量的維生素D，就可吃保健食品，補充維生素D要適量，攝取過度恐導致血管與組織鈣化，也損害心臟、血管

、腎臟等，建議想要補充之前，最好與醫師討論。