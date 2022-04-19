疫情急速升溫，至今（19）日為止已連續5日本土確診破千例，但就算要病毒共存卻又缺少快篩試劑，且價格還居高不下，國民黨副秘書長李彥秀表示，行政院的紓困預算到現在還有超過1300億元沒用完，要求政府提供民眾免費快篩，藉此迅速找出潛藏感染者，才能及時給藥治療。

一向敢言、也被列為藍營女戰神之一的李彥秀今在臉書表示，Omicron病毒進入社區，這時政府才發現什麼都沒準備好，但接下來民眾要與疫情共存，不能讓大家接受「自然法則」的洗禮，政府應提供民眾完善的「禦敵武器」，之後的戰略方式要即時快篩、快速給藥。

李彥秀說，若民眾感覺不舒服，應要能立即快篩，才能把握治療的黃金期，無奈過去中央只忙於灌輸民眾「快篩無用論」，失去佈局先機，如今才會遭遇沒有足夠快篩劑的困境，讓李彥秀狂酸「不禁令人想起『世界怎麼跟得上台灣』的經典名言」。

李彥秀指出，這段期間有許多產業倒閉、民眾失業，結果行政院的紓困預算竟然還有超過1300億元，無言說「紓困到底紓到哪裡？」李彥秀要求，政府不應再消極處理，要求將部分預算拿來採購快篩試劑，免費提供給民眾使用，如此一來不僅可以減輕民眾的經濟負擔，也能透過全民自主快篩的方式，大量且迅速地找出潛藏的感染者，及時給予治療，將預算用在刀口上。