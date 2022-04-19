何如芸與當年嫁給花蓮美侖飯店董事王敏錡，婚後生下2子，沒想到這場豪門婚在16年後破局，她於2019年訴請離婚，至今官司纏訟已3年多，決心斷開王敏錡後，何如芸復出演藝圈，接演了多部知名八點檔，眾人都見證她的演技仍相當優異，近日她受訪，坦言斷開婚姻、失去董事長夫人身分後，遭貴婦朋友們全面封鎖，吐露這段時間的真實心聲。

何如芸2003年嫁給王敏錡後，當時事業正盛的她，毅然淡出演藝圈，專注於家庭生活，直到16年後爆出婚變，她才重拾最愛的演員身分，何如芸接受《聯合報》訪問，表示這段婚姻會無法繼續下去的原因很多，但讓她最沒辦法忍受的，是「沒有自由」，且她是個自律的人，不想管人，也不想被管，真的很討厭被碎念。

何如芸在這段豪門婚中，曾經貴為董事長夫人，外界看她覺得風光，但其中的滋味與辛酸，只有她自己知道，舉例很多貴婦吃穿用週度豪奢，但根本沒自由，自己的朋友就是這樣，只要出門，老公就會問司機她整天去了哪裡？用錢當然也被監控，何如芸覺得她沒辦法接受這樣的生活，所以自18歲入行開始工作以來，財務就是獨立的，保持著自由。

而她也坦言鬧婚變後，卸下董事長夫人身分，許多貴婦朋友們就不跟她往來，並全面封鎖她，讓她相當感慨，「因為他們要選邊站嘛」，但她不是很在乎，因為本性就不是喜歡應酬的人，剛好能回歸單純的生活，反倒舒心，相較於豪門貴婦的生活，她覺得演藝圈還比較簡單一點。

何如芸經歷過這16年的婚姻生活，現在離婚官司還未終了，感情的部分，她自認對愛情的標準提高，渴望則降低了，如今要她再去配合誰過生活，她覺得更困難了，目前就是將重心放在演藝工作及兩個寶貝兒子上頭，笑稱不想要愛情，兒子們就是她的情人。