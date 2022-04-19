股東會旺季即將到來，然而近期國內新冠肺炎疫情升溫，為避免群聚感染風險，金管會持續鼓勵投資人盡量以電子投票取代親自出席。集保結算所對此表示，已為投資人提供3種主要電子投票管道，讓投資人實踐股東行動主義之際亦能共同防疫。

對投資人而言，股東會除可第一手掌握投資公司的營運狀況，也能為自己爭取股東權益。為有效避免群聚，集保結算所透過3種主要電子投票管道，除了操作簡單、介面清楚，更能讓投資人打破時空限制，無遠弗屆地參與股東會行使表決權，並能有效避免群聚。

集保股務部經理黃蓁蓁經理表示，股東可選擇對自己最便利的管道進入電子投票平台，集保將貼心呈現有權參與且在電子投票期間的股票。

目前電子投票的管道有三種，包括「集保e手掌握」APP、證券商下單APP及「股東e票通」網站。

集保說明，投資人在「集保e手掌握」APP的首頁「我的資產」下方點選快捷功能「股東e票通」、在證券商下單APP中點選「電子投票」功能，即可導入「股東e票通」平台，也可以直接透過「股東e票通」網站點選一般股東身分，並選擇相對應憑證登入，即可進行電子投票。

集保指出，若從「股東e票通」登錄，自然人需備自然人憑證、券商網路下單憑證、網銀憑證、行動自然人憑證（TW FidO）任一，法人則須備妥工商憑證、證期共用憑證任一。手邊若沒有電腦或讀卡機，透過手機APP經憑證或TW FidO身分認證，為最便利又快速的投票方法。