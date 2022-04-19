中信金2022年股東會將進行董事改選，其中重頭戲是將選出首位女性獨立董事。一般來說獨董可從外部遴選或內部提名，就公開資訊來看，目前中信內部提名最適合人選以現任中信證券獨董季崇慧出線機率最高！

金管會從2020年開始力推的「公司治理3.0」中，「性別平等」是重要指標，中信金近年也卯足力拼ESG，女性扮演角色逐漸重要。目前中信金旗下子公司中信證券本就有一名女性獨立董事季崇慧、中信投信也有一名女性董事楊茹惠，兩人學經歷都相當優秀完整。

美國印地安那大學企管碩士畢業的季崇慧，曾待過花旗銀行擔任企金部稽核、法務遵循部副總、美林證券財務顧問、富達證券業務部副總、富達投信總經理、荷銀投顧董事長暨總經理、法銀巴黎投顧（原富通投顧）董事長暨總經理，甚至也在科技業待過，擔任過訊連科技財務長，金融資歷相當完整。

楊茹惠則是劍橋大學經濟系畢業，歷任中信金融管理學院研究所副所長暨副教授、台大管理學院GMBA兼任副教授、香港花旗銀行助理副總裁、香港美林投資銀行協理、實踐大學創意產業博士班顧問、鋒一投資董事、英國國家研究院研究員等，專長在行為經濟學、商業模式分析與競爭策略、新創產業與創新商業應用。

但就法規來看，由於公開發行公司的獨立董事於執行業務範圍內應保持其獨立性，不得與公司有直接或間接之利害關係，「選任前二年及任職期間不能擔任公司或其關係企業之董事、監察人」，所以就只有季崇慧符合資格，此次最有機會獲內部提名角逐中信金首位女獨董。

中信金在2016年時董事會結構即有過一次大變動，從九席董事減至七席，其中一般董事由原先五席減為三席，獨立董事維持原有四席，成為唯一獨董過半的金控；今年計畫納入女性董事，將是中信金2002年5月17日成立以來，首度由女性出任董事。