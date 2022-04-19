超市已變成中台灣不動產市場上的金雞母！據實價資訊揭露，台中市大里區塗城路兩層樓透店，原本由自營品牌超市所經營，去年11月以高達3.57億元的易主，該超市建坪約680坪，地坪約650坪，建物屋齡已達危老重建的30年門檻，轉售後不久便於同年底歇業，目前現場已圍上圍籬。

據台灣房屋集團趨勢中心觀察，該筆交易不僅是大里區2021年總價最高的房地交易，也是大里自2018年3月以來，首筆總價突破3.5億元的房地買賣！

台灣房屋大里中興中山特許加盟店長劉東榮表示，該透天店面坐落南大里的塗城商圈，且是商圈最熱鬧的心臟地帶，地段條件十分出色！由於塗城商圈發展成熟，可開發土地稀少，面積逾500坪的大型基地更是可遇不可求，使該筆交易締造可觀總價。不過以土地單價來看，該筆交易換算地坪單價約55萬元，並未改寫區段新高，取得的價碼相當合理。

劉東榮進一步指出，目前南大里的大樓新案，成交單價已站上25～28萬元，加上該超市周邊的商圈繁榮程度，在南大里可謂首屈一指，所以未來若重建推出新大樓，價碼有機會突破3字頭大關。

據台灣房屋集團趨勢中心彙整，連同本次揭露的大里超市透店，近兩年中台灣已有5間超市的地主換人，包括台中家樂福南屯店、裕毛屋超市崇德店，還有彰化的員林鄉親生鮮超市，以及雲林的全聯斗六文化店，合計交易總額近43億元，總計地坪逾4,600坪，其中，僅大里超市透店的買方為自然人，其餘4間超市的新地主都是建商。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，建商對超市青睞有加，除了超市普遍具有「土地廣大、建物高齡、產權單純」的危老三大基本優勢外，還附帶四大好處。第一「交通機能好」，超市重視物流與易達性，地點多半有良好交通條件；第二「臨路形勢佳」，超市看重能見度，且須考量消費者的停車便利性，因此選址的臨路面寬廣闊，讓建商規劃更有彈性。

第三「居精華商圈」，超市的生鮮商品具保鮮時效性，所以偏好於消費人潮多的商圈設點，使超市坐享精華地段；第四，「可養地收租」，建商正式開發之前，還能向經營中的超市收租，增添租金收益。在「3+4」的多重優勢加持下，超市遂蛻變為近年建商獵地的鍾愛目標。