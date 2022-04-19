近年指數化投資蔚為趨勢，台灣ETF市場也穩健成長，證交所統計，截至3月底上市的132檔ETF總資產規模已突破1兆元，證交所也持續協助推動ETF商品多元化。富蘭克林華美投信最新募集的FT臺灣Smart（00905）ETF，預計4月21日於證交所上市，將成為今年第5檔新掛牌的ETF。

FT臺灣Smart ETF追蹤「特選Smart多因子指數」，依編製規則，該指數以證交所上市普通股為採樣母體，經流動性檢驗後，依據多種財務、市場數據來建構價值、品質及動能等投資因子，並綜合計算各股票之多因子分數，最後選取發行市值大或多因子分數高者納入指數，每年1月、4月、7月及10月會進行成分股定期審核。

富蘭克林華美投信表示，FT臺灣Smart ETF發行價格為每單位10 元，標的指數採用量化多因子篩選機制，透過品質因子鎖定財務體質佳良好的公司，利用動能因子把握股價及盈利之成長趨勢，藉由價值因子尋找可能被低估的機會，盼提供投資人兼具股息收益與股價成長機會的投資工具。依歷史資料回測結果顯示，該指數自2009～2021年平均年報酬率為18.1％。

這一、二年來新發行的ETF投資門檻不高，通常約1～2萬元就可買進一張（1000個受益權單位），透過ETF持有一籃子股票也利於分散個股風險，且盤中可隨時買賣，交易起來相對便利，不過證交所也提醒，ETF以追蹤特定指數表現為目標，有些指數編製規則很單純，有的則較複雜，投資人應深入了解ETF標的指數再進行交易。