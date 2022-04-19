近日我國新冠肺炎本土疫情持續延燒，台灣世界展望會近日啟動「第33屆飢餓三十人道救援行動」，但繼前年及去年不舉辦飢餓三十實體大會師活動，今年也不舉辦大會師。

新冠肺炎2020年席捲全球，台灣世界展望會推出「一個人的飢餓三十」行動，以不群聚、不限時地，藉著社群媒體、網路傳播等方式，線上延續飢餓勇士大會師；2021年本土疫情升溫，因此再推出「飢餓體驗DIY」，透過文字或是影像紀錄來分享。

據世界展望會的「氣候變遷、飢餓與兒童的未來」報告指出，若氣候變遷趨勢延續，預測2030年會有逾3億人面臨糧食危機，展望會會長李紹齡表示，去年全球共有9.28億人口面臨糧食短缺，相較2019年成長16％，預計未來10年增加3億人口，而飢餓人口中影響有8成是孩子，各界應重視氣候變遷導致糧食短缺，甚至引發後續兒少保護的危機。

展望會今年仍辦理「第33屆飢餓三十人道救援行動」，但因為疫情升溫，因此今年也未辦理大會師，而是繼續推出「飢餓體驗DIY」，呼籲更多人重視氣候變遷對兒童的影響。