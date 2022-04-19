網路商城是現代人購物趨勢，發生消費糾紛等各問題也是時有所聞，日前藝人金剛（李信樵）在蝦皮買東西被取消訂單，據了解是「恆春屬於加價區域，貨運公司不配送」，如今藝人蘇霈則是在同一個購物平台，遇上強制出貨的賣家，甚至還留言恐嚇，讓她嚇得趕緊跟網友求救。

蘇霈日前在臉書發文詢問網友，只見她寫道：「有個問題想要請教一下，在蝦皮購買過商品的朋友，如果不領包裹賣家揚言要提告，會吿得贏嗎」，更透露有好幾位買家跟她都遇到相同狀況，都是「賣家都不跟買方商量就強制出貨」，讓她覺得賣家很陰險，即便辦理退貨也可能會耍小手段，甚至故意拖延時間不讓她退貨。

在經過一番思考之後，蘇霈決定不去取貨，揚言若要告就直接告，提到對方要截圖她的蝦皮個資，接著控訴惡意棄標然後提告，還要求所有律師費用，都要她全額負擔，因此忍不住撂下狠話：「他要告我就來告好了！因為不取貨被告我大概是第一個吧」。

蘇霈表示有打去蝦皮客服詢問，對方建議她不要去領包裹，否則會留有紀錄，也提醒可以把對話內容截圖給他們看，若確定是賣方不對，會協助取消紀錄，至於另一種方式就是先去超商領取包裹，然後不要拆封直接退貨，過程中也不要忘記錄影存證，這樣賣家就沒有理由找麻煩，只是缺點就是流程有點久。