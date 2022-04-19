1名劉姓男子在賴姓男友人家喝酒，劉男疑似喝太醉，竟打電話向警方預告「我要殺人了」，隨後便拿起剪刀，不斷地朝賴男頭部及身體猛刺，事後賴男向劉男求償100萬元精神撫慰金。新北地院審結，判劉男需賠償30萬元。

據判決書指出，劉姓男子於110年4月和賴男聊天時，因飲酒及施用甲基安非他命後心情不佳，竟基於殺人之犯意，和賴男借完廁所要離開時，打電話向警方表示「我要殺人了」、「我真的會殺死他」等，攔住賴男不讓他離開，還說：「你不是要跟你老婆一起去死，那我送你去」，劉男便用左手拿綠色剪刀用力攻擊賴男右手肘上方及頭部。

賴男嚇到把劉男推開後，劉男又從客廳電視旁邊拿起紅色剪刀，大力攻擊賴男胸部與頭，在攻擊的過程中，還神情認真、臉部兇惡不斷地對賴男重複，要送他和老婆一起去死，導致賴男多處挫傷。賴男認為他遭到劉男攻擊後，身心受創，且肉體和精神上受有極大痛苦，要求劉男賠償100萬精神撫慰金。

劉男辯稱，並不是真心想要殺死賴男，而且刑案的部分已依殺人未遂罪，遭判2年8月徒刑，劉男表示願意賠償賴男因身體受傷之醫藥費，但賴男精神上並沒有受到傷害，且要求100萬元金額太高。

新北地院法官審理後，認定劉男持續以剪刀利器及拳頭大力攻擊賴男胸部及頭部，造成賴男除肉體上疼痛外，日常活動及精神上皆受有相當程度之痛苦，考量劉男的經濟能力，判劉男賠償30萬元。