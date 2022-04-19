確診個案公共足跡史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣19日新增4人確診，其中，2名女性到台北小巨蛋，參加歌手張惠妹的演唱會而感染，1名男性與台南同學聚餐而確診，另1名女性則因與台中市確診同事接觸而被感染。

集集鎮22歲男性（案36676），與台南市確診個案（案35933）是同學，4月15日與同學聚餐，17日被匡列為密切接觸者，經PCR採檢陽性（CT值29.5）；公共足跡史為集集火車站。

南投市35歲女性（案37077），與台中市確診個案（案30331）是同事，13日被匡列密切接觸者，18日快篩陽性，經PCR採檢陽性（CT值14.47）；公共足跡史為南投家樂福。

埔里鎮32歲女性（案37861），16日至台北小巨蛋聽阿妹演唱會，18日喉嚨不適，自行快篩3次都是陽性，至醫院採檢PCR陽性（CT值11.5）；公共足跡史包括全家大坪頂店、全家籃城店、誠光藥局、全聯埔里中正店及大樹藥局埔里店。

草屯鎮30歲女性（案37862），15日到台北小巨蛋聽阿妹演唱會，18日喉嚨異常、咳嗽、全身倦怠、發燒，自行快篩陽性，至醫院經PCR採檢陽性（CT值11.4），無縣內公共足跡史。