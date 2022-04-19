烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）伏擊俄車隊

在俄軍強攻馬立波（Mariupol）下，當地烏克蘭部隊仍拒絕屈服。亞速軍團（Azov Regiment）周一公開的新錄影顯示，他們伏擊了俄羅斯車隊。

據CNN新聞網19日報導，經由地理定位，他們證實了錄影的真實性，但並不清楚，伏擊是何時發生的事。而亞速軍團（Azov Regiment）的前身為亞速營（Azov Battalion），原本是極端民族主義民兵，但後來併入烏克蘭武裝部隊。

這段由無人機拍攝的影片顯示，由6輛軍車組成的車隊沿著馬立波的冶金學家大道（Metallurgists Avenue）上向南行進，後來停在亞拉拉特咖啡館（Ararat cafe）外。影片顯示，當無人機鏡頭拉開時，至少有9名烏軍悄悄潛近停在路邊的車隊，接著畫面一轉，只見烏軍朝車隊的方向開火。

Video from the Azov Regiment reportedly showing its fighters ambushing Russian soldiers (more likely DNR) in Mariupol. I cropped the ending which shows Azov soldiers throwing additional grenades at the Russian/DNR soldiers. pic.twitter.com/OLXXC4zVZL — Rob Lee (@RALee85) April 18, 2022

接著畫面切換，俄軍的6輛車中，至少有3輛起火，而其中起碼兩輛車上，還能看到象徵俄羅斯侵略的「Z」字。隨後畫面顯示，烏軍隔著磚牆投擲手榴彈，而俄軍則躲在磚牆和其中1輛車之間。由於手榴彈就在他們頭上爆炸，因此多數媒體播出的影片都已經過處理。