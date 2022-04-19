蕭秉治〈毒藥〉飾演記憶修改員成就浪漫愛戀。（相信音樂提供）

蕭秉治〈毒藥〉飾演記憶修改員成就浪漫愛戀。（相信音樂提供）

《華燈初上》大姊頭黃柔閩（左）助陣〈毒藥〉MV。（相信音樂提供）

蕭秉治全新專輯《狂人》，首波抒情主打〈毒藥〉，MV以「記憶」為題貫串影像，《華燈初上》大姊頭黃柔閩、陽光暖男楊孟霖，搭配具混血的個性森女Sora（林酉芯）主演，蕭秉治則在MV化身穿針引線的記憶修改員，講述相愛的男女主角因故被迫分開，戀戀不捨的男主角透過蕭秉治修改記憶，回到心愛的人身旁，只為讓他最愛的人最後記憶有他陪伴著。問及人生中是否有想要修改的記憶，蕭秉治笑說：「喝醉做了很多荒唐的事，很想把它忘記。」

〈毒藥〉此首歌曲直接了當將對愛的執著比喻為「毒藥」，闡述當你真心愛一個人的時候，無論如何都想要一輩子守在對方的身邊，蕭秉治透露當初在寫這首歌時，第一句就想到「你是我的毒藥」，腦海中想到的畫面正是身邊有一個人讓他上癮，只要在彼此身邊就有無限可能，除了彰顯愛的痴狂，更在字裡行間透出愛的溫柔與細膩，他以溫柔吶喊，展現男人的撕心裂肺，他說道：「最聲嘶力竭的就是副歌的假音部分，因為是假音所以配唱的時候來回試了很多不同感覺，最後決定用比較溫柔吶喊的方式呈現。」

習琴多年的蕭秉治，在〈毒藥〉MV中也大展精湛琴技，從國小便開始接觸鋼琴、直到高中時期才真正燃起對鋼琴狂熱，在此首歌曲以帥氣指技自在飛舞黑白琴鍵之間，帶來綿延不絕的深情，他說道：「這首歌的挑戰因為是升C大調所以有非常多的黑鍵，通常黑鍵會比白鍵手法更難彈。」也讓人更加期待此首歌曲的現場演出。