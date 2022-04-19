桃園19日新增197例本土個案，市長鄭文燦主持疫情說明記者會，他特別指出，桃園分局員警確診案已知20人確診、中壢某塑膠工廠累計12人確診，另有3所學校出現確診者；衛生局長王文彥更直呼，「明天確診數恐會破200！」。

鄭文燦表示，197例本土個案中，18歲以下有28人佔10％，有部分感染源不明，顯示社區中的確有隱形傳播鏈，呼籲大家要打好疫苗、戴好口罩。王文彥也說，確診個案數越來越多，預估明天會破200人。

談及市內較重要的幾條傳播鏈，鄭文燦指出，桃園分局員警確診案，18日晚間桃園分局偵查隊有9名員警、1名派出所員警快篩陽性，針對全棟員工214人採檢、57人到醫院或採檢站採檢，增加6個陽性個案，累計16人確診，另有4人剛才通報將列入20日個案中。

鄭文燦說，桃園分局員警確診案已知20人確診，其中18名是偵查隊隊員、1名派出所員警及1名工友，分局已完成消毒，沒有接觸、採檢陰性的同仁皆須自主健康管理，且每2天要快篩1次增加採檢頻率，如有新增個案才能快速發現，採分組分區執行業務，另也請保安大隊、刑大支援勤務，讓治安維護工作不中斷。

鄭文燦指出，中壢某塑膠工廠通報有移工快篩陽性，17日安排全數員工71人採檢，有7名移工、1名本國籍員工確診，19日又通報4名本國籍員工確診，總計12人，該廠停工清消，預定停工至26日。地稅局中壢分局員工與宜蘭確診者有接觸，PCR採檢確診，地稅局全員採檢132人皆為陰性。

學校疫情方面則有3所學校出現確診者，鄭文燦說，治平高中採檢125人、9人陽性；大群幼兒園採檢458人、1人陽性；振聲高中採檢166人、3人陽性。全國疫情升溫中，採檢人數不斷增加，19日有2006人至社區採檢站採檢，其中中路採檢站796人、中正公園採檢站753人、雲林市民活動中心457人，將視情況評估是否再增設社區採檢站，提醒民眾11家責任醫院也可以進行PCR採檢。