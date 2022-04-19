108課綱上路後，屢招批評。高三學生近日與國教署、國教院交流時提到，教改多年，高中生不僅無法從課本獲得足夠的訓練來準備考試，自主學習課程更是沒有發揮目標效果，學生不是在課內滑手機，就是用來準備段考科目。另外更無法接受的是素養題淪為長文選讀或制式手寫題型，考試喪失專業性。

3月初提出「108課綱觀察報告」的3名高中生，4月14至15日與國教署署長彭富源、國教院院長林崇熙面會，並針對108課綱及報告所提的課程編排、自主學習以及素養三大面向，進行深度交流與討論。

南投中興高中高三生李瑞霖表示，新課綱甫上路，有非常多理念與實務面無法對接，諸多配套措施有賴滾動式調整，像是「自主學習」這項政策，雖立意良善，但在實施過程常遇到「私立學校有學習沒自主，公立學校有自主沒學習」的情況。

針對上述現象，李瑞霖解釋，像是有些私中為了趕課，或是企圖讓學生的自主學習成果「漂亮」，除了會用來上正課，也會規定在自主學習課時只能到某平台參加課程。

至於公校的情況，李瑞霖說，則是校方開設自主學習課程，讓學生選完學習場地後，就放手不管了。而絕大多數的學生都是在滑手機或是準備段考科目的情況下，度過自主學習課程。「無論是現在的公立學校或是私立學校，都無法落實自主學習的精神。」

台中女中高三生廖宥甯指出，108新課綱教材問題很多，其中像是課本知識與大考之間存在差異，學生無法從教科書得到充足的訓練來因應考試，「即使這是從聯考以來便存在的問題，但不能因此就忽略改變的必要性」。

廖宥甯也在座談會中延伸討論考招制度等問題。她認為，考招制度應合理鬆綁，讓更多對該領域有興趣的學生，能擁有更多機會鑽研個人興趣與專長。因此希望教育部，能夠幫助同學們探索未來，不受社會壓力綁架，培養勇氣與能力，追求喜歡且擅長的事情。

台中女中高三生陳惠平提到，108課綱考試的素養題不該只是長文選讀或制式手寫題。

陳惠平強調，在高中3年多來不斷不斷的大小考中，素養題亂象總讓同學們感到十分困擾，當中包含題幹敘述過於冗長、資訊擷取題目的比例過高及制式死板的手寫題答案。為此特地向教育部相關主管反映，希望素養題的出題方式與思路，應含括更多元的面向，不該侷限在特定模式中。