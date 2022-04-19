全台各縣市一週內將啟動確診個案居家照護，藥師公會全聯會理事長黃金舜今天說，未來全台將有超過1800家社區藥局提供送藥到府服務，從看診到領藥只要5步驟。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今天新增1626例本土病例，為強化分流、確保醫療量能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，全台各縣市將於一週內啟動居家照護。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天下午在疫情記者會中表示，為了確保民眾在居家照護、居家隔離期間，醫療用藥獲得服務和保障，全台將有1800多家健保藥局願意加入送藥到府服務，離島金門、澎湖等也都有藥局參與。

黃金舜表示，這次送藥到府共分為2種服務方式，一是使用「健康益友APP」看診領藥，另一種是持有紙本慢性病處方箋、其他電子處方箋或其他非處方藥品需求，但無論哪一種，都只要5步驟就能順利申請送藥到府服務。

黃金舜指出，民眾若使用「健康益友APP」看診、拿到處方後，可利用「藥局地圖」選擇熟悉或鄰近的藥局調劑，隨後以電話聯絡藥師，由藥師確認身分及處方，民眾就能利用密碼把處方箋傳給社區藥局，最後決定由親友代領藥品或由藥師送藥到府。

他表示，民眾除了可請藥師協助送處方藥品，也可順便向藥局購買其他藥物如成藥、指示用藥，藥師會在24小時內送藥到當事者指定處並拍照、電話聯絡當事者，指導如何用藥，不會直接和確診者接觸。

黃金舜表示，如果民眾沒有「健康益友APP」則可透過其他方式遠距醫療看診，無論拿到實體、電子處方箋，都可透過藥師公會全聯會網頁查詢可送藥到府的藥局，或由藥師公會協助媒合藥局。

黃金舜指出，根據目前協商規定，送藥到府送一趟給付新台幣200元，如果是離島、偏鄉、原民部落則給付400元，這些對於藥師補貼當然不夠，但將以確保民眾安心用藥為首要原則；陳時中表示，送藥經費將以特別條例預算給付。