台灣大哥大基金會主辦《myfone行動創作獎》已來到第十六屆，今年以「聚，離 Right Distance」為主題，邀請創作者以科技、人性、親情等不同角度切入，詮釋新時代的「聚」與「離」，並自即日起至8月10日展開為期114天的徵件馬拉松活動，主辦單位將祭出高達400萬元的總獎金，超過千萬的專案預算，得獎團隊再提供影視音專業媒合及千萬扶植金，號召民間高手展現源源不絕的創作能量。

台灣大總經理林之晨表示，《myfone行動創作獎》緊扣時代脈動，徵件組別與賽制都與時俱進，兩年多的疫情讓社交距離成為新常態，但距離的概念也隨著科技的進步，而發生質變。居家工作Work From Home、遠距教學、甚至元宇宙，都藉由科技打破實體與虛擬的距離限制，讓人們即便身處遠端也能相聚。若從人性面來看，即便是朝夕相處的人們若不能真心相待，即便近在咫尺，人際的疏離，也能像海角天涯般，相見不相識。

因此今年活動特別以「聚，離 Right Distance」為主題，從「相聚」與「分離」做不同的詮釋，重新定義距離，相信必定會再掀起一波全民創作的熱潮。所有優秀的作品將分別登上MyVideo、MyMusic、MyBook、M+messenger等平台，讓時代的創意被更多人看到與使用，鼓勵創作者勇於超越自我，發揮無窮創意。

台灣大哥大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，《myfone行動創作獎》在過去15年來已催生超過46萬件創意作品，參賽者年齡更從6歲橫跨至90歲，去年投件數更打破紀錄達到4萬多件作品，尤其在科技演進與社群媒體的影響下，更可以看到年輕世代創作能量崛起，帶來許多具有創新實驗精神的作品。

今年「行動影片組」、「圖文創作組」、「訊息文學組」賽制皆有調整。活動主視覺設計中，「聚」「離」兩字的倒影也互相呼應，讓大家重新思考「聚」與「離」的意義，背景也以銀河為背景，象徵英文標題的「Right Distance」、重新定義距離的意涵也擴及無邊無際的浩瀚宇宙，鼓勵創作者以如星星般閃耀的雙眸，創作出更多洞察人性、重塑定義的作品。

活動主視覺設計中，「聚」「離」兩字的倒影也互相呼應，讓大家重新思考「聚」與「離」的意義。（擷取自線上記者會）

今年《myfone行動創作獎》由連續8年擔任評審的黃子佼擔任評審長，黃子佼老師表示，《myfone行動創作獎》展現源源不斷的創作活水，自己也深受啟發，從每一年的作品中看到台灣強大的創作能量，非常令人期待與欣慰。

隨著手機普及與短影音熱潮爆發，今年「行動影片組」整合過往的「微電影」與「行動影片」，轉型為徵求2-3分鐘內的影片，本屆更全新設置以秒速影音為特色的「極短片組」，徵求15到60秒內的短片，充分反映現今即時拍攝、即時分享的行動影音特色，並特別設置「永續特別獎」，鼓勵創作者投稿倡導永續議題的作品。針對賽制調整，評審王小棣指出，2-3分鐘的影片重點在表達能力，15-60秒短影片則偏重於日常使用手機或拍攝裝置的習慣，能記錄下可遇不可求的驚豔內容。楊力州導演表示，影片長度考驗著創作者能否將完整的理念濃縮、有效率地轉化成影像，精準地抓住觀眾的注意力是藝術家們必須面對的挑戰，他個人非常期待極短片作品。

每年徵件作品數量最多的「訊息文學組」，今年新增「生活組」，鼓勵創作者在針砭時事之餘，也能從身邊的人事物中汲取靈感，譜寫日常生活百態。另外「成語詩詞創新應用組」改為「成語詩詞創新應用特別獎」，持續邀請創作者翻轉古文詩詞，賦予新的時代意義。進化版的「圖文創作組」除了貼圖項目外，更新設「情緒圖文組」，徵求單張圖文創作，透過簡短精闢的文字搭配情境圖片，不僅降低投稿門檻，也讓具有繪畫能力的創作者，或一般民眾都可以說出自己的故事，激盪出更多令人產生共鳴的作品。

今年決選評審陣容強大，「圖文創作組」將由黃子佼為首，搭配兩位首度擔任評審的老師，包括曾任金曲獎視覺統籌、金穗獎主視覺設計的顏伯駿，以及與曾任台北世界設計之都策展人的鄒駿昇；「行動影片組」則由王小棣導演、楊力州導演，以及睽違6年再度回歸評審行列的瞿友寧導演共同擔綱；資深音樂人陳子鴻、陳建騏，以及金曲製作人剃刀蔣黃金三角組合也再度擔任「原創歌曲組」決選評審；「訊息文學組」則由文壇巨擘侯文詠、吳若權、張曼娟出任。

針對徵件主題「聚，離 Right Distance」，評審老師不僅大讚是高水準命題，也各有詮釋，黃子佼認為聚與離隨時都在發生，無論是親友、愛情、甚至是工作，能從當中取得平衡是很難能可貴的。首度擔任評審的顏伯駿則認為，疫情間人們更深刻體會對社群的強烈需求，形而上或形而下的距離關係都讓相聚、別離充滿意義，期待看見天馬行空、不受框架限制的創意設計。

訊息文學組的評審更帶來精彩的創作示範，吳若權老師以「手機號碼二十年，烽火兒女情線牽。」形容20年沒換的手機號碼讓青春的愛戀飛越到中年，是青春與珍愛最近的距離。張曼娟老師則以一句「靈犀相通的瞬間，是打破時空界限的心動時刻。」凸顯出「聚」與「離」從來都是心理的感受。侯文詠老師認為「聚」與「離」之間的距離難以定義，正因為無法捉摸，所以挑逗；更因為難以定義，所以挑釁。鼓勵所有創作好手投稿，一起衡量「聚」與「離」。

連續5年擔任評審的王小棣老師則形容主題是「離見人聲影，聚如日虛度」，工具進化改變了聚與離的質和量，質與量的領悟依然取決於心。楊力州導演表示期待創作者轉譯「聚」、「離」的美與曖昧。今年再度回鍋擔任評審的瞿友寧則認為，「聚」跟「離」可以多面向解讀，將產生許多有趣的蒙太奇思維。

擔任「原創歌曲組」評審的陳子鴻老師也提醒創作者，流行音樂最重要的是傳唱度及時代感，音樂人的責任就是透過音樂把大家的「聚」、「離」再度拉近。剃刀蔣也透露，身為創作者，對「聚」、「離」非常感同身受，創作時會不自覺地與人分開，但創作出來的故事又是在相聚時才會產生，期待能聽到技術層面更加純熟且帶有商業價值的作品。

台灣大歡迎對文字、影音、圖像創作懷抱熱忱的創作人踴躍參加第16屆《myfone行動創作獎》投稿。「訊息文學組」分成時事、生活、故事接龍三組，首獎最高獎金10萬元。「行動影片組」分為行動影片、極短片兩組，不限拍攝裝置，首獎獎金高達100萬元。「圖文創作組」分為原創貼圖、情緒圖文兩組，首獎最高獎金10萬元。「原創歌曲組」徵求2到5分鐘作品，首獎獎金20萬元，今年除了持續和網路唱片公司「音樂霸」合作，也首度與「1500聲量音創學院」合作，將提供原創歌曲組前三名與特別獎得獎者體驗國際一流的音樂課程，提供作詞、作曲、製作人、編曲等幕後技能進修的寶貴機會。

台灣大更全力扶植《myfone行動創作獎》得獎者，推出「勇敢追夢計畫」，從輔導素人歌手發行數位單曲、站上小巨蛋圓夢，到2018年全力培植微電影組首獎得主李洹宇打造華人首支原創歌舞短片《奇幻書店》，讓優秀的影視音人才朝著專業領域發展。今年的「勇敢追夢計畫」也已在《2022紅白藝能大賞》中亮相，紀實片《突破高牆》扶植第14屆微電影百萬首獎李祈悅導演拍攝霹靂舞選手孫振的追夢過程，讓大眾更了解「霹靂舞」這項被列入巴黎奧運競賽項目的運動，一起探索台灣的霹靂舞文化，完整紀實片預計於今年上半年發布，敬請期待。