台北市體育局去年「漏報」漏報新北市全運會鐵人三項混合接力，導致公認最穩的連霸金牌飛了，台北市議員簡舒培接獲爆料，市府竟將行政疏失成本轉嫁給市民，虛立名目發放285萬「補償獎勵金」給當事選手。體育局長李再立坦言確有此事，強調補償金僅是對選手的微薄補償。

台北市議會下午進行教育部門質詢，簡舒培表示，台北市去年發生漏報全運會賽事的窘況，卻有民眾陳情，指當事選手竟在沒報名、參賽的情況下，領取285萬高額獎金，她質疑體育局出現行政疏失，補償方式卻是將選手當成冠軍人選，給對方連霸、金牌和訓練補助等獎金，相當不合理。

李再立坦承，確實有將這筆獎金補給選手，訓練補助金部分則是補差額，主因是代表隊選手非常認真訓練，卻因體育局行政疏失，造成對方無法比賽，才設法確保選手權益不受損害，這只是微薄補償。

簡舒培接著質疑，去年12日28日的市長室專簽指出，285萬補償金來源有二，其一是新增「110年度全國運動會鐵人三項混合接力選手教練補償案獎勵金」名目，可比照《臺北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法》，發給234.5萬，於體育局2021年「體育活動推展」項下支應。

此外，體育局也新增「110年度全國運動會鐵人三項混合接力選手教練補償案訓練補助金差額」名目，比照《臺北市績優運動選手訓練補助金發給辦法》，發給50.4萬，並由體育局2021年「體育活動推展」、2022年「推展體育活動」向下支應。

簡舒培批評，涉及行政疏失的體育局人員僅記7隻申誡，懲處過輕，還巧立名目發補助金，沒比賽卻比照冠軍成績發給獎金，讓市民買單，且相關獎勵金的發放辦法中明確指出，選手須完成報名程序並經該運動會主辦單位公告取得競賽資格者。

但李再立解釋，體育局是「比照」該獎勵辦法，而非「依照」，沒有違法疑慮，至於為何比照冠軍資格發放，則是參考選手選拔賽、個人比賽成績，此言遭簡舒培吐槽，也有選手期望很高卻沒得獎，這種計算方式沒道理。

簡舒培指出，2011年全運會也發生游泳接力漏報的狀況，當時市府要求游泳隊繼續參加比賽，雖然成績不計名次，但能成為發給獎勵金、訓練補助金的依據，她質疑體育局出此下策的原因是選手揚言提告市府，但李再立否認，並稱新北市府不同意參賽。

簡舒培接著詢問法務局巧立名目是否合法，法務局指出，此案確實沒走國賠程序，但體育局可能有衡量預期損失，才會進入補償階段，但不樂見此情況發生。她最後要求，體育局應正式立案調查並公布調查報告，且相關行政疏失市府應究責、追討，而非轉嫁給市民。