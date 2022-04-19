苗栗78歲的梁姓老翁因為主動脈剝離接受緊急開胸修補手術，術後復原良好，但手術後需依賴呼吸器。經大千呼吸照護病房醫療護理團隊評估其病情後，透過漸進式呼吸訓練及復健治療，幫助他在住院第26天成功脫離呼吸器、移除氣切套管由鼻子呼吸，同時擺脫鼻胃管改為由口進食。

梁老出院時，非常感謝醫護人員的照顧，也開心表示「終於可以把身上的管路拿掉，回家好好陪伴老伴了」。

大千綜合醫院呼吸照護病房醫師王世強表示，對一般人來說，呼吸是再自然不過的事，但對於急重症的病人而言，呼吸是沉重無比的動作。

當病人因急重症而導致呼吸衰竭，此時需要呼吸器的支持，幫助他們度過暫時的難關，並有時間接受適當的治療，消除造成呼吸衰竭的病因。

王醫師表示，長期使用呼吸器對病人及家屬來說，不僅造成生理和心理的重大壓力，也是精神和經濟上沉重的負擔。這次的個案梁爺爺在住院期間意識清楚，但使用呼吸器時會限制活動在床上來維護病人安全，使得他內心缺乏安全感、常有焦慮情形。

因此，在評估其狀況穩定且不違背疫情原則下，藉由家屬探病陪伴來增加他的安全感及恢復健康的信心，同時由胸腔內科醫師及呼吸治療師提供漸進式呼吸訓練，護理師指導家屬協助床上復健來維持四肢肌肉力量，在大家的努力下，終於順利脫離呼吸器及其他管路。

王世強醫師表示，除梁爺爺之外，近2個月以來，大千呼吸照護病房團隊也幫助另外3位病人成功脫離呼吸器，期望透過專業的醫療與耐心的照護，能夠協助更多依賴呼吸器的急重症病人順利脫離管路，重拾嶄新人生。