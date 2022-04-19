在全球供應鏈重組，有利台灣的情勢下，潔淨科技領域的隱形冠軍奇異科技，斥資2.6億元在台南科技工業區興建新廠，總面積約為2100坪，預計可增加無塵室化學濾網、空氣清淨機濾網、汽車濾網產能1.8倍，新廠投入營運後，約可增加1.8億元年產值。

奇異科技19日舉行新廠落成典禮，包括台南市市長黃偉哲、立法委員陳亭妃、台南市議會議長郭信良、台南市議員王錦德、郭清華、李中岑、黃麗招及台南科技工業區廠商協進會理事長葉寶鴻等人也到場祝賀，共同為新廠剪綵。

黃偉哲表示，該公司成立16年來，已成為潔淨科技領域的隱形冠軍，產品包括各領域之高效能空氣過濾濾網及水過濾濾芯，並提供相關半導體廠、面板廠及晶圓廠、汽車濾網及居家濾材，是台南新興高科技產業及汽車產業供應鏈之一環，並長期外銷至美國、日本、中國、巴西、俄羅斯等國家，也是本市創匯企業。

本次透過經濟部中小企業加速投資行動方案，在導入智慧化機器設備快速投產下，相信可創造更多的競爭力，帶動台南經濟發展新商機。

奇異科技董事長王楨坤說，奇異科技是一家「只要你會呼吸，就會用到我們產品」的公司，期望透過生產場地整合，提高生產效率與品質穩定，同時導入自動化以及推動TPS持續改善，在品質、數量、效率上都可以滿足客戶的要求，藉由新廠的成立，為台灣的經濟做出有力的貢獻。

奇異科技表示，新廠建設的目的，首先是成立綠色環保濾材研發中心，同時期望能透過更好的研發環境，招募到優秀的研發人才，在技術上持續深根發展；其次是提升產品品質、生產效率及產能，更好的服務客戶。

台南市經發局局長陳凱凌指出，為協助投資案加速落實投資，台南市府每月召集相關局處首長舉行投資會報，橫向協調府內各單位加速行政流程，除積極建構優質投資環境，更與中央相關部會合作，掌握企業需求，以一站式招商方式提供專人、專責、專案的優質服務。(品觀點記者張雅雲/台南報導)